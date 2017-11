Super Mario Odyssey - Bowser reagiert auf Marios unterschiedliche Outfits

In Super Mario Odyssey kann der Hauptcharakter Mario unterschiedliche Kostüme anziehen. Diese sind jedoch nicht nur ein optisches Schmankerl, sondern überzeugen auch Bowser zu einer abgegebenen Meinung während des Endkampfs.

Die Veröffentlichung von Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch ist mittlerweile ein paar Tage her und die ersten Spieler erreichten bereits eine 100%-Wertung, indem sie alle Monde sammelten, die sich in dem Spiel verstecken. Doch auch allerlei kleine Details und Easter-Eggs sind in dem Spiel versteckt und warten nur so darauf entdeckt zu werden.

Bowser ist ein wahrer Modekenner

In dem Spiel kann Mario unterschiedliche Outfits anziehen, die er entweder in Shops erwerben kann oder durch verschiedene Amiibos freischaltet. Dabei reicht das Repertoire von einem mexikanisch orientierten Kostüm bis hin zum Hochzeitskleid von Prinzessin Peach. Das ist rein optisch schon sehr lustig, doch Nintendo beweist an dieser Stelle erneut, dass sie sehr viel Wert auf die Kleinigkeiten im Spiel gelegt haben. So reagiert der Endgegner und langjährige Erzfeind von Mario, Bowser, vor dem Kampf gegen ihn, auf die unterschiedlichen Aufzüge des Ex-Klempners.

Dabei kommt es vor, dass er Mario entweder für seinen großartigen Modegeschmack lobt - vorausgesetzt er trägt einen Panzer auf dem Rücken und den Anzug des Bösewichts - oder Bowser sucht vergeblich nach dem Italiener mit der roten Mütze, da dieser unsichtbar geworden ist. Die komplette Bandbreite könnt ihr euch im untenstehenden Video ansehen - es lohnt sich wirklich, denn solch eine Liebe fürs Detail und Humor sind einfach nur lobenswert.

Seitenauswahl

Infos zu Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - Mario schlüpft dank Amiibo in Hochzeitskleid Im neuesten Ableger der Jump'n'Run-Reihe, Super Mario Odyssey, wird der Hauptcharakter Mario in das Hochzeitskleid seiner geliebten Prinzessin Peach schlüpfen können. Vorausgesetzt ...