Super Mario Odyssey - Das beste Spiel aller Zeiten - Das sind die Wertungen

Am heutigen Tag erscheint das 3D Jump 'n' Run Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch und die Fachpresse ist sich einig. Super Mario Odyssey ist das beste Spiel aller Zeiten und stößt damit sogar den bisherigen König The Legend of Zelda: Ocarina of Time vom Thron. Wir haben die Wertungen im Überblick!

Am heutigen Freitag, den 17. Oktober hat Nintendo Super Mario Odyssey offiziell für die Nintendo Switch veröffentlicht. Während der Titel bereits bei seiner Ankündigung von Fans gefeiert worden ist, hat sich nun auch die Fachpresse zu Wort gemeldet.

Das beste Spiel aller Zeiten - Das sind die Wertungen

Das erste Fazit ist nicht nur erwartungsgemäß sehr gut, sondern überragend. Super Mario Odyssey ist nicht nur der beste Super Mario-Teil, sondern auch das beste Spiel aller Zeiten. Derzeit bringen es 67 Reviews bei Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 97 von 100 möglichen Punkten. Die Seite Metacritic sammelt die Wertungen zahlreicher Spielemagazine und errechnet daraus die Durchschnittswertung. Aufgrund des großen Ansturms war die Seite zeitweise sogar nicht zu erreichen.

Auf der Webseite Gamerankings konnte das 3D Jump 'n' Run sogar die beeindruckende Durchschnittwertung von 98,2 von 100 möglichen Punkten bei 30 Reviews erreichen. Selbst Super Mario Galaxy (97,64 Punkten) kann da nicht mithalten und wird von seinem jüngeren Bruder überholt. Auch The Legend of Zelda: Ocarina of Time (97,54 Punkten) muss sich angesichts dieser Traumwertungen klar geschlagen geben.

Anbei ein kleiner Auszug der Wertungen zu Super Mario Odyssey:

VideoGamer: 100/100

NintendoWorldReport: 100/100

God is a Geek: 100/100

GameSpot: 100/100

GamesBeat: 100/100

Guardian: 100/100

AusGamers: 100/100

Game Informer: 97/100

Polygon: 95/100

Nach dem Launch-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild folgt mit Super Mario Odyssey nun ein weiterer sehr starker Titel als Kaufgrund für die Nintendo Switch.

Infos zu Super Mario Odyssey

