Wer den Klassiker Super Mario 64 unbedingt einmal in 2D zocken will, kann das ab sofort machen. Ein fleißiger Spieler baute diverse Level aus dem Spiel im Super Mario Maker nach.

Super Mario 64 war eines der ersten 3D-Spiele für die Nintendo 64 und gilt als absoluter Meilenstein, der die Plattformer-Szene geprägt hat. Doch obwohl man damals die 3D-Welten liebte, stellte man sich vor wie es wäre, das Spiel in gewohnter 2D-Grafik zu spielen. Dieser Traum geht jetzt in Erfüllung - Dank dem Super Mario Maker.

Ein User mit dem Namen Brick 101 setzte sich an den Mario Maker und erstellte einzelne Level aus dem alten Spiel im 2D-Stil. Dabei orientierte er sich stark am Original und versuchte die komplexen 3D-Strukturen in 2D zu übertragen. Das klappt natürlich nicht bei allen Leveln und sieht auch nicht immer perfekt aus.

Wer seine Arbeit dennoch sehen (und auch selber zocken) will, sollte sich dieses Video dazu ansehen. Die Level-IDs sind für den jeweiligen Kurs in der Beschreibung verlinkt.

