Dank einem Hack, sieht Mario in Super Mario 3D World aus, wie eine langezogene Gummipuppe. Wie es dazu kam und wie seine Bewegungen in Aktion aussehen, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Ihr habt richtig gesehen - dieses Monstrum im Bild oben ist tatsächlich der symphatische und beliebte Klempner Mario. Viele Modder und auch Hacker arbeiten an Spielem, damit andere User ihren Mehrwert daraus ziehen und vielleicht schönere Texturen oder neue Objekte in Spielen zu bekommen. Doch was CosmoCortney in Super Mario 3D World veranstaltet hat, ist wahrlich eine Katastrophe.

Der User veröffentlicht Videos auf YouTube, in denen er divese Spiele moddet oder hackt, um lustige Situationen entstehen zu lassen. Was er sich allerdings bei Mario gedacht hat, versteht kein Mensch, wobei eine gewisse Komik nicht abzustreiten ist.

Was ist das für 1 Mario?

Mario besitzt zwar unglaublich lange Arme und Beine, doch führt die Animationen im gewohnten Stil aus. Er umklammert also einen Baum, ohne ihn zu berühren, kriecht umher als hätte er sich in die Hosen gemacht oder fliegt durch Röhren, während seine Körperteile hinausploppen und sich im Wind bewegen.

Verrückt? Schaut es euch selber an:

