Subnautica - Unterwasser-Survival-Titel verlässt Early-Access-Phase

Der Unterwasser-Titel Subnautica hat am gestrigen Dienstag offiziell die Early-Access-Phase beendet und kann nun in der 1.0-Version auf Steam sowie Arc erworben werden.

Der Unterwasser-Survival-Titel Subnautica befand sich seit Dezember 2014 in der Early-Access-Phase für Windows und MacOs, während die entsprechende Vorabversion erst im Mai 2016 für die Xbox One verfügbar war.

Nun hat der unabhängige Entwickler und Publisher von Natural Selection und Natural Selection 2 Unknown Worlds innerhalb einer bekanntgegeben, dass der Titel offiziell den Early-Access-Status verlassen hat und bei Steam und Arc für 22,99 Euro erworben werden kann.

In dem Unterwasser-Open-World-Abenteuerspiel müssen die Spieler einen riesigen Ozean erkunden und die Begegnung mit geheimnisvollen Kreaturen, die tief unter der Wasseroberfläche lauern, überleben. Seit der Veröffentlichung des Prototyps 2014 haben bereits mehr über 1,5 Millionen Spieler die Unterwasserwelt von Subnautica erkunden.

"Seit der Beta-Veröffentlichung in 2014 hat Subnautica jede Menge positives und konstruktives Feedback von unseren Spielern erhalten“, sagte Charlie Cleveland, Mitbegründer und Game Director von Unknown Worlds Entertainment. „Das Team bedankt sich bei der Community für die überwältigende Unterstützung. Wir freuen uns Spielern jeden Alters ein Erlebnis zu bieten, das sie unmittelbar mit der Erkundung und dem Überleben in einer riesigen Unterwasserwelt begeistern wird.", so die Entwickler im Rahmen der Veröffentlichung ihres Titels.