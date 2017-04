Street Fighter V - Neue Thailand-Stage und Schüler-Outfits im DLC

Die Verantwortlichen bei Capcom haben den nächsten DLC angekündigt. Die neuen Inhalte umfassen das Remake einer Thailand-Stage und neue Schüler-Outfits.

Im aktuellen Street Fighter 5 könnt ihr euch mit euren Freunden oder online gegen andere Spieler aufs virtuelle Fressbrett hauen. Das Spiel erhält in regelmäßigen Abständen Updates, die jene Spieler bei der Stange halten sollen.

Jüngst wurde die Kämpferin Kolin ins Spiel implementiert, die sich mit ihren Kampfkünsten aus Russland durch die Riegen der einzelnen Stages kämpft.

Die neue Stage, die an Thailand angelehnt ist, kennen einige Spieler noch aus vorangegangenen Ablegern. Nun kommt sie als Remake zurück für die PS4 und den PC. Außerdem sollte es abseits der normalen Version auch noch eine Nacht-Map geben, die jene Sonne am Horizont verschwinden ließe und die Stage in Kerzenlicht hülle. Allerdings sei laut Aussagen der Entwickler die Entscheidung gefallen, dieser Idee nicht weiter nachzukommen, um so gut es geht am Original zu bleiben.

Die Thailand-Stage wird ab dem 25. April zur Verfügung stehen und kostet hierzulande vier Euro. Alternativ könnt 70.000 Kampfpunkte investieren, um sie freizuschalten.

Abseits dessen gibt es an diesem Tage neue Outfits. Es handelt sich hierbei um Schuluniformen für Ryu, Chun-Li und Juri. Ryu sieht dabei aus wie ein "Bancho", was an einen Anführer einer Studentengang angelehnt ist, während Juri ein "Gothic"-Look erhält. Die Kostüme kosten ebenfalls rund 4 Euro. Ob sie auch für Kampfpunkte zu erhalten sind, hat der zuständige Entwickler innerhalb des Blog-Posts nicht verraten.

Street Fighter V

