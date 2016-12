Die Entwickler bei Capcom haben offiziell bekanntgegeben, dass Akuma der nächste Held wird, der ins Spiel implementiert wird. Erstes Gameplay-Material wurde den Spielern mit auf den Weg gegeben.

Der Prügelspaß Street Fighter V erhält in regelmäßigen Abständen neue Helden. So wurde jüngst der neueste Held Akuma angekündigt, der bereits in zwei Wochen seinen Weg ins Spiel findet. Im Vergleich zu Street Fighter IV wurde Akuma optisch ein klein wenig verändert. Er trägt längere Haare und seine allseits bekannte blaue Kluft. Auch sein bekannter Feuerball ist mit von der Partie. Seine ultimativen Angriffe beziehen sich auf den "Raging Demon" und eine Abwandlung des "Misogi".

Neuer Staffelpass 2017

Zu Beginn des neuen Jahres steht ein neuer Season-Pass an, den ihr ab sofort vorbestellen könnt. Er kostet 29,99 Euro und ist ab dem 20. Dezember erhältlich. Er enthält satte fünf neue Kämpfer (inklusive Akuma), die im Verlauf des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Im Pass sind ebenfalls die "Premium Battle Costumes" enthalten, also 3 - 10 Kostüme pro Charakter. Außerdem gibt es ein exklusives Thema für die PlayStation 4.

Am 20. Dezember wird parallel Akuma freigeschaltet und ihr könnt schließlich mit Ryus altbekannten Kontrahenten in die Schlacht ziehen. Im Laufe des Jahres 2016 wurden bereits einige Charaktere hinzugefügt, so auch beispielsweise Alex im ersten Kämpfer-DLC.

