Street Fighter V - Alle neuen Kostüme aus dem DLC

Wer sich neue Outfits für seine Kämpfer in Street Fighter 5 wünscht, hat nun die Möglichkeit ein neues Bundle zu kaufen. Wir haben alle Skins in der Übersicht für euch, damit ihr vorab einen entsprechenden Eindruck der neuen kosmetischen Items erhaltet.

Die Spieler erfreuen sich derzeit am jüngsten Prügelspaß aus dem Hause Capcom. Das Beat'em up Street Fighter 5 soll auch in Zukunft mit diversen Updates versorgt werden. Erst kürzlich berichteten wir über die neuen Schüler-Skins, die fortan Einzug in Street Fighter 5 halten sollten.

Die neuen Downloadinhalte sind ab sofort verfügbar. Wer sich eines der begehrten Skins wünscht, muss allerdings zum Geldbeutel greifen. Vorab haben wir alle 16 Skins in der Übersicht für euch:

Das ganze DLC-Outfit-Paket gibt es für satte 30 US-Dollar und trägt den Beinamen "Fisticuff-Friendly Outfits". Unter folgenden Links könnt ihr die Bundle erwerben:

Hier geht es zum Kauf via Steam / via PlayStation Store

Alternativ könnt ihr eure favorisierten Outfits auch in der Einzelvariante bestellen. Eines der Kämpferkostüme kostet lediglich 3 US-Dollar, was insgesamt jedoch teurer ausfällt, als wenn ihr das Gesamtpaket kaufen würdet.

