Street Fighter 30th Anniversary Collection - Vorbesteller erhalten Ultra Street Fighter IV gratis

Vorbesteller der Street Fighter 30th Anniversary Collection erhalten ein komplettes Spiel gratis dazu. Mit Ultra Street Fighter IV könnt ihr eurer Sammlung einen weiteren Titel hinzufügen.

Am 29. Mai erscheint die Street Fighter 30th Anniversary Collection für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC. Als Anreiz zum Vorbestellen der Compilation hat Capcom in einem Blogpost angekündigt, dass es Ultra Street Fighter IV für Vorbesteller gratis dazu geben wird. Jedoch nur auf PlayStation 4, Xbox One und Steam, außerdem solltet ihr beim Kauf einer Retai-Version vorher mit eurem Händler klären, ob er auch an dieser Aktion teilnimmt. Auf Steam soll Ultra Street Fighter IV direkt zum Launch der Anniversary Collection eurer Bibliothek freigeschaltet werden, auf PS4 und Xbox One werden die Codes für digitale Vorbestellungen ein bis zwei Wochen nach Release verschickt.

Kein Bonus für Vorbesteller auf Nintendo Switch

Xbox-User erhalten je einen Code für Street Fighter IV Arcade Edition und die Erweiterung Ultra Street Fighter IV als Xbox 360-Version, die beide mittels Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar sind. Auf PS4 und Steam gibt es bereits Ports, die speziell für das jeweilige System angefertigt wurden. Leer gehen hingegen Street Fighter-Fans mit Nintendo Switch aus, denn es gibt (bis jetzt) keine Umsetzung von Ultra Street Fighter IV für die Hybrid-Konsole. Dafür erschien im vergangenen Jahr exklusiv Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, die bis dato aktuellste Fassung des Dauerbrenners Street Fighter II, von dem gleich fünf verschiedene Ausführungen in der Street Fighter 30th Anniversary Collection enthalten sind.