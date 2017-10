Stranger Things - Zweite Staffel startet heute auf Netflix

Heute startet die zweite Staffel zu der Erfolgsserie Stranger Things auf Netflix. Wir haben für euch einen kleinen Überblick vorbereitet, damit ihr direkt mit den neuen Folgen starten könnt.

Im Juli 2016 sorgte die erste Staffel zu der US-amerikanischen Science-Fiction-Mysteryserie Stranger Things für einen Sturm der Begeisterung. Am heutigen Freitag startet die zweite Staffel der Erfolgsserie auf Netflix.

Damit wird die Geschichte um die Tennagerstars Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo und Caleb McLaughlin fortgesetzt. Offensichtlich werden auch die neuen Folgen wieder so düster, wie die der ersten Staffel. Mehrere kurze Trailer zeigen, dass das Böse aus der mystischen Parallelwelt noch längst nicht besiegt ist.

Geplant ist die Handlung von Stranger Things in insgesamt vier Staffeln zu erzählen: Im August 2017 gaben die Macher bekannt, dass eine dritte Staffel der Serie geplant sei. Weiterhin erklärten die Duffer-Brüder, dass Stranger Things nach der vierten Staffel enden soll.

Stranger Things

In der ersten Staffel verschwindet im Jahr 1983 der Junge Will Byers in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins. Seine Freunde, seine Mutter und die Polizei machen sich schließlich auf die Suche nach ihm und stoßen dabei auf geheime Experimente der Regierung, die Paralleldimensionen für die eigenen Zwecke nutzen möchte.

Um Stranger Things zu schauen, benötigt ihr einen Netflix-Zugang. Die Serie erscheint exklusiv auf der Plattform des Streaming-Dienstes.

Stranger Things - The Game

Als Einstimmung auf die neue Staffel hat Netflix sogar ein kostenloses Spiel für iOS und Android namens "Stranger Things - The Game" veröffentlicht, das ebenfalls im Retrogewand daherkommt. Hier müssen Rätsel gelöst, Monster ausgeschaltet und kleine Bonus-Inhalte freigeschaltet werden. Unter anderem winkt beispielsweise eine Videovorschau auf die neue Staffel. Zum Start der neuen Folgen möchte Netflix außerdem ein Update mit neuen Inhalten präsentieren.

