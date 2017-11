Stranger Things - Die häufigsten Google-Fragen vom Cast beantwortet

Die beiden Schauspieler Gaten Matarazzo und Joe Keery beantworten in einem Interview alle Fragen, die die Welt in Hinsicht auf Stranger Things bewegt. Dabei kommen ein paar bemerkenswerte Tatsachen ans Licht.

Die Webseite WIRED hat ein Interview mit dem Cast von Stranger Things geführt und dies sogar in Videoform auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Dabei haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, eben jene Fragen zu stellen, die den Leuten wirklich auf der Seele brennen.

Dabei standen die beiden Stars Gaten Matarazzo und Joe Keery Rede und Antwort. Allem voran wurde die Frage gestellt, ob Stranger Things auf wahre Begebenheiten beruht. Und so seien tatsächlich einige mysteriöse Ansätze verbaut worden, die echten Geschichten entspringen würden. Gaten Matarazzo, den wir in Stranger Things als Dustin kennenlernen durften, erklärt, dass der Ort in ähnlicher Form existiere und zwar in Montauk, New York, und in Wirklichkeit Camp Hero heißt.

"Es gab viele Gerüchte von Spionen einer geheimen Regierung, die während des Kalten Krieges an Menschen herumexperimentierten. Es basiert auf den Geschichten dieser Regierungseinrichtung."

Weitere Fragen, ob das Video für ein junges Publikum geeignet sei und was die Geschichte mit Stephen King zu tun hat, beantworten die beiden Stranger Things-Gesichter im Video, das wir nachfolgend für euch eingebunden haben. Insbesondere die Fragen an die sympathischen Schauspieler selbst wie "Is Joe Keery legit?" dürften euch gefallen.

Seitenauswahl