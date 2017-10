Steep - Version für Nintendo Switch weiterhin geplant

Das Sportspiel Steep von Ubisoft soll weiterhin für Nintendo Switch erscheinen. Doch das Team wird sich erst mit der Entwicklung beschäftigen, wenn die Erweiterung 'Road to the Olympics' fertiggestellt wurde.

Mit Steep haben die Franzosen von Ubisoft ein Sportspiel veröffentlicht, das mehrere Extremsportarten auf einmal vereinte und eine offen begehbare Welt bot. Während der letzten E3 wurde außerdem die Erweiterung 'Road to the Olympics' präsentiert, das das abgefahrene Gameplay sinnvoll in Richtung Wettkampfsport bewegt.

In der Vergangenheit wurde ebenfalls mehrfach angedeutet, dass auch eine Version für Nintendo Switch geplant sei, doch jetzt wurde es lange ruhig um diese Umsetzung. Dennoch ist sie weiterhin geplant, wie der Game Director Arnaud Ragot im Interview mit Nerd Report mitteilte. Die Olympia-Erweiterung habe aktuell aber ganz klar Priorität und die Umsetzung werde erst nach der Fertigstellung von Road to the Olympics gestartet.

Road to the Olympics soll am 2. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden und ist sogar offiziell für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang lizenziert worden. Die Erweiterung soll etwa 30€ kosten - wer das Hauptspiel noch nicht besitzt, kann dann auch zur Steep: Winter Games Edition greifen, die das Hauptspiel, die Erweiterung und den ersten Season Pass enthalten wird.

