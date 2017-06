Steep - Extreme Pack-DLC erscheint noch heute

Noch heute erscheint die neueste Erweiterung von Ubisofts Steep. Was der Extreme Pack-DLC verspricht und wie viel euch der Spaß kostet.

Es gibt Neuigkeiten zur Extremsportsimulation Steep: Ein wenig frischer Wind namens 'Extreme Pack' soll nun den Staub von dem leicht in Vergessenheit geratenen Titel pusten und wieder mehr Spieler vor die heimischen Bildschirme locken. Steep erschien Ende 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und entführt seitdem selbst Couchpotatoes in die Natur, wo sie zu echten Sportskanonen mutieren können.

Es wird wieder sportlich

Die Erweiterung bringt dabei neben neuen Anpassungsgegenständen und Challenges drei zusätzliche Sportarten ins Spiel: So könnt ihr die schneebedeckten Berge nun in Rekordgeschwindigkeit mit einem Raketen-Wingsuit überqueren und dank Base-Jumping und Speed-Skifahren bisher unerreichte Sprünge und Stunts ausprobieren. Inhaltlich begleiten wir dabei die Icarus-Crew bei ihren Abenteuern.

Der DLC ist ab heute, also dem 27. Juni 2017, separat für 9,99 Euro oder als Teil des Season Passes und der Gold Edition erhältlich. Ubisoft ließ im Vorhinein bereits fünf Spieler in die Extreme Pack-Erweiterung reinschnuppern und zeigt euch im Video unterhalb dieser Meldung, was euch erwartet.

