In einem Video sprechen die Mannen von Ubisoft über die Multiplayer-Erfahrung von Steep. Außerdem wurden nun einige Easter Eggs des Extremsporttitels veröffentlicht.

Steep ist seit Anfang des Monats für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und sorgt seitdem für winterlichen Spielspaß bei Extremsportfreunden oder solchen, die es einmal werden wollen. Mit Wingsuit, Snowboard, Skiern oder Paraglider ausgestattet, könnt ihr in der Spielwelt viele Stunts und Tricks vollführen und dabei einige malerische Strecken erkunden.

Wem gilt die mysteriöse Liebesbotschaft?

Wissend, dass die Suche nach Easter Eggs bei den Spielern immer für besonders viel Freude sorgt, hat auch Ubisoft Annecy einige liebevolle Hinweise auf andere Titel oder Personen hinterlassen. Im Video, das wir euch unterhalb dieser Meldung eingebunden haben, seht ihr einige der Easter Eggs. Unter anderem mit dabei: Assassin's Creed und eine mysteriöse Liebesbotschaft.

Steep besitzt zudem eine Multiplayer-Erfahrung, in der man sich gegen andere Spieler beweisen muss. Auch diese stellte Publisher Ubisoft nun in einem Clip vor, welchen ihr natürlich ebenso unterhalb dieser Zeilen findet. Besonders wichtig war dem Team bei der Entwicklung offenbar, dass die Spieler nicht mit langen Wartezeiten, Ladebildschirmen oder gar abrupten Teleportationen belästigt werden, sondern nahtlos in die Gruppenerfahrung überwechseln können.

Seitenauswahl

Infos zu Steep