Steep - Alaska-Karte kommt und World Tour-Turnier kommt mit Update 1.4

Ubisoft hat erste Informationen zu Update 1.4 zu dem Wintersportspiel Steep veröffentlicht. Profis dürfen sich auf die Steep World Tour freuen und gegen andere Spieler antreten, um das große Finale zu erreichen und Steep-Credits zu gewinnen. Zudem erscheint am 10. Februar eine kostenlose Alaska-Karte für alle Besitzer des Spiels.

Es gibt einige neue interessante Informationen zu Ubisofts Wintersportspiel Steep. Die Verantwortlichen haben nun das Update 1.4 enthüllt, welches unter anderem die neue Welttournee beinhalten wird und zwei neue Challenge-Typen einführt. Außerdem wird das Update weitere neue Features hinzufügen und bestehende Features verbessern, wie es auf der offiziellen Webseite von Steep heißt.

Solltet ihr euch für die Steep World Tour anmelden wollen, könnt ihr dies ab sofort machen. Um das Turnier aber überhaupt zu erreichen, müsst ihr euch in dem ersten Wettbewerb namens "Hinterland" erst einmal mit 5.000 Punkten qualifizieren. Die 32 besten Spieler erreichen schließlich das große Finale und treten gegeneinander an, um Steep-Credits zu erreichen.

Die kostenlose Alaska-Karte kommt

Spieler, die Steep besitzen, dürfen sich zudem über eine kostenlose Alaska-Karte freuen, die am 10. Februar 2017 veröffentlicht wird.

"Das kostenlose und riesige Alaska wird weltweit am 10. Februar 2017 veröffentlicht und enthält die ersten Branded Challenges. Diese einzigartigen Steep-Partner-Brand-Challenges werden die ehrgeizigsten Spieler mit Steep-Credits und Ruf-Punkten belohnen. Diese werden auch in den Alpen in einer zweiten Phase verfügbar sein."

Infos zu Steep

