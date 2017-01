Heute endet der große Steam Winter Sale und tausende Angebote verfliegen bis zur nächsten Rabattschlacht. Wer sich die Schnäppchen sichern möchte, muss sich beeilen. Zahlreiche Top-Games wie GTA 5 und The Witcher 3 sind noch stark erhältlich.

PC Gamer freuen sich über den aktuell laufenden Steam Winter Sale, bei dem tausende Angebote verfügbar sind. Die Rabattschlacht läuft noch bis zum heutigen Abend und bietet Top-Games wie GTA 5 und The Witcher 3 zum absoluten Schnäppchenpreis.

Bis 19 Uhr könnt ihr euch bei Steam die Angebote des Winter Sales sichern. Fast der gesamte Katalog auf Steam ist reduziert, insgesamt sind es mehr als 15.000 unterschiedliche Artikel, zu denen auch DLCs, Addons und anderweitige Erweiterungen gehören.

Für jeden Einkauf im Wert von umgerechnet 10 Dollar erhaltet ihr als Geschenk eine Sammelkarte, die ihr zu einem Abzeichen formen könnt. Einen wirklichen monetären Wert bietet dieses kleine Präsent allerdings nicht.

Valve zeigt erstmals, welche Spiele sich auf Steam innerhalb eines Jahres am Besten verkauft haben. Dabei geht der ...

Wer derzeit die Website von Steam erreichen will, stößt an seine Grenzen. Die Steam Server sind down und die gesamte Website somit offline. Eine Verbindung zum Steam-Netzwerk ist derzeit ...