Steam - Winter Sale 2016 hat begonnen - Alle Holiday Angebote

Der diesjährige Steam Winter Sale 2016 hat begonnen. Zwei Wochen lang können sich Spieler über tolle Schnäppchen, Rabatt-Aktionen und Mega-Deals auf die neuesten und besten Games freuen. Wir haben alle Informationen zum Steam Winter Sale 2016 für euch.

Wie in jedem Jahr ist erneut der Steam Winter Sale 2016 die größte Schnäppchen-Aktion im Gaming-Universum. Mehr als 10.000 Spiele, DLCs und Addon-Erweiterungen sind im Rahmen der großen Rabatt-Aktion kräftig reduziert erhältlich und locken zum fröhlichen Shoppen.

Der Steam Winter Sale 2016 läuft seit dem 22. Dezember 2016 um 19 Uhr deutscher Zeit und wird bis zum 2. Januar 2017 um 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden. In der Zeit können auf der Vertriebsplattform Steam tolle Angebote auf heiße und neue Games gesichert werden.

Dauerhafte Angebote im Steam Winter Sale

Das Beste am Steam Winter Sale: Kein einziges Angebot kann verpasst werden, denn die jeweiligen Schnäppchen gelten für die gesamte Dauer der Sales-Wochen. Im Gegensatz zu vielen anderen Sale-Aktionen könnt ihr euch so keinen einzigen Deal entgehen lassen.

UMFRAGE: Wie viel Steam-Spiele besitzt Du?

Besucht ihr die Startseite vom Steam Winter Sale 2016, erwarten euch auf der Startseite einige speziell für euch empfohlene Angebote. Ihr könnt sie in euren Account-Präferenzen anpassen, damit ihr zum Beispiel nur Spiele für ein bestimmtes Betriebssystem angezeigt bekommt.

GTA 5 und CS:GO günstiger im Steam Sale 2016

Spiele wie GTA 5, Civilization, DOOM, Just Cause, Deus Ex: Mankind Divided, Planet Coaster, Rocket League oder Counter-Strike: Global Offensive sind reduziert. Die besten Deals findet ihr ganz bequem in eurem Steam-Client oder in der mobilen Steam-App.

Außerdem kann in diesem Jahr für die Steam Awards abgestimmt werden - so lange, wie der Steam Winter Sale läuft. Dabei kürt die Community die besten Spiele von 2016 und der vergangenen Jahre. Teilnehmer kriegen besondere Steam Sammel-Karten.

Seitenauswahl

Infos zu Steam

Steam - An diesen Tagen kommen neue Sales Haltet eure Kreditkarte bereit, fragt Papa nach Moneten oder mäht den Rasen vom Nachbarn - der Steam Sale steht wieder an und wir haben die genauen Daten für euch.