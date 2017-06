Steam - Weitere Support-Verbesserungen angekündigt

Valve hat neue Verbesserungen am Steam Support angekündigt. Neben neuen Mitarbeitern im Kundenservice soll eine neue Service-Seite Transparenz über die Sorgen der Kunden liefern.

In einem Blogpost hat Steam weitere Verbesserungen für seinen Support angekündigt. Betreiber Valve verspricht unter anderem mehr Transparenz für alle Kunden.

Größter Kritikpunkt an Steam war in den letzten Jahren immer wieder der Kundenservice. Support-Tickets konnten zwar erstellt werden, wurden jedoch gar nicht oder stark zeitverzögert bearbeitet. Schon 2015 kündigte Valve an, den Steam Support besser machen zu wollen.

Mehr Mitarbeiter, mehr Automatisierung

In den letzten Monaten kam man allen Nutzern mit einer Überarbeitung der Support-Website sowie mehr automatischen Tools zur Verbesserung der Situation entgegnen. Außerdem stellte Valve mehr Mitarbeiter zur Bearbeitung von Support-Tickets ein.

Nun hat Valve einen neuen Bereich auf der offiziellen Statistik-Website gestartet. Es handelt sich dabei um eine detallierte Darstellung der aktuellen Support-Situation mit Daten zu täglichen Hilfsanfragen, ausstehenden Anfragen und Gründen für die Eröffnung eines Tickets.

Transparenz beim Steam Support

Täglich erreichen Valve bis zu 100.000 Anfragen über den Steam Support, die inzwischen nach wenigen Stunden bearbeitet werden sollen. Früher sollen mehrere Wochen verstrichen sein, merkt Valve in seinem Blogpost an.

Bei bis zu 10.000 Anfragen zeitgleich soll eine Antwort ausstehend sein, diese sollen jedoch nach und nach bearbeitet werden. Ein Großteil der Anfragen besteht aus Rückerstattungsforderungen (60 bis 70 Prozent), weit abgeschlagen Angelegenheiten der Account-Sicherheit (15 Prozent).

