Mehrere hochrangige Mitglieder der Community warnen auf Steam derzeit vor einem gefährlichen Exploit. Auf den Profilseiten verschiedener unbekannter Nutzer können diverse Risiken entstehen.

Innerhalb der Community von Steam wird derzeit vor einem gefährlichen Exploit gewarnt, der Millionen Nutzer betreffen könnte. Hochrangige Moderatoren in den Foren weisen konkret auf Risiken innerhalb von verdächtigen Profilseiten hin.

Es werden keine konkreten Details zum Sicherheitsrisiko genannt. Die Moderatoren warnen jedoch davor, Profilseiten von verdächtigen oder unbekannten Nutzern aufzurufen, da Phishing, Script-Ausführung und Malware verbreitet wird.

Steam-Betreiber Valve ist vom Exploit informiert und arbeitet offenbar an einer Lösung. Bis dahin empfehlen auch wir, keine Profilseiten mehr aufzurufen - weder am PC, noch in der offiziellen Smartphone-App.

