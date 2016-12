Auf Steam gibt es für 24 Stunden das Spiel Streamline gratis. Einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, gehört euch der Titel für immer - und das kostenlos!

Benutzer von Steam können sich in den nächsten 24 Stunden den Multiplayer-Action-Titel Streamline kostenlos sichern. Das mit hervorragenden Rezensionen veröffentlichte Mehrspielerabenteuer ist bis zum 18. November 2016 um 19 Uhr deutscher Zeit gratis.

Bis zu 16 Spieler können in Streamline gleichzeitig in verschiedenen Modi miteinander agieren. Entwickler Proletariat Inc. verspricht schnelle Bewegungsmanöver, eine nahtlose Integration von Twitch und zahlreiche action-bepackte Gamemodi.

Kostenloses Steam Spiel Streamline

Wer bis morgen die offizielle Steam-Seite von Streamline besucht und das Spiel dem eigenen Account hinzufügt, behält es für immer. Ihr könnt es also auf ewig gratis zocken und müsst keinen einzigen Cent mehr zahlen.

Hier geht es zu Streamline bei Steam!

