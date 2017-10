Steam - Valve arbeitet an neuer VR-Technologie für Hersteller

Valve kommt den Herstellern von VR-Technologie entgegen. Sie haben jüngst verkündet, dass sie bessere Linsen und Bildschirme entworfen haben, die in Zukunft für SteamVR verwendet werden können.

Im Hause Valve herrscht kein Stillstand. Erst kürzlich berichteten wir über das Entfernen von diversen Spielen, die scheinbar von einigen Entwicklern eingestellt werden, um diverse Feature auf Steam auszunutzen. Hier findet ihr diesbezüglich alle Infos:

Valve möchte den Support von VR-Headsets auf Steam insgesamt verbessern und leistet hier derzeit saubere Pionierarbeit. Auch in Zukunft möchten sie immer mehr Herstellern einen leichteren Einstieg mit ihrer Hardware auf die hauseigene Vertriebsplattform gewährleisten.

Neue Technik für SteamVR

Diesbezüglich gibt es nun eine neue Entwicklung. Bisher haben die meisten VR-Hardware-Hersteller auf OLED-Technologie bei der Wahl der Bildschirme zurückgegriffen. Dies könnte sich ab sofort ändern. Valve möchte den verbesserten Liquid Crystal Displays (LCD) mit höherer Pixeldichte, einer stärkeren Hintergrundbeleuchtung und erweiterten Umschaltzeiten eine Chance einräumen.

Zudem seien neue Linsen in Entwicklung, die mit SteamVR kompatibel sind. Derzeit verfügt die aktuelle Linsen-Technologie über ein Sichtfeld von 100 bis 110 Grad. In Zukunft soll ein Sichtfeld von 85 bis 120 Grad gewährleistet werden. Außerdem möchten sie das Streulicht abgesenken. Am Ende verheißen die neuen Linsen für den User ein schärferes Bild.

Seitenauswahl

Steam - Top 10 Bestseller-Games im Monat September Die Vertriebsplattform für Spiele aus dem Hause Valve hat diverse Leckerbissen zu bieten. Wir zeigen euch heute die Titel, die sich auf der oberen Riege der Steam-Games befinden, die Top 10 ...