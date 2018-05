Steam - Unreal Gold für kurze Zeit gratis erhältlich

Unreal wird zwanzig Jahre alt! Das ist ein Grund zum Feiern, weshalb Epic Games den klassischen Shooter temporär gratis zum Download auf Steam und GOG.com anbietet.

Epic Games und Valve bieten momentan ein kleines Retro-Special auf Steam an. Via GOG.com ist es auch zu haben. Einige von euch werden den First-Person-Shooter Unreal aus dem Jahre 1998 kennen. Auch wenn das Veröffentlichungsdatum über 20 Jahre zurückliegt, macht so ein Ausflug in vergangene Zeiten sicherlich auch heute noch Spaß.

Unreal kostenlos eintüten!

Deshalb gibt es Unreal Gold jetzt für einen Tag kostenlos im Angebot von Steam. Bei Gratis-Games sagen wir nicht nein, insbesondere wenn es sich um solch einen Klassiker handelt!

Dabei besteht Unreal Gold aus dem ursprünglichen Spiel und zusätzlich liegt das Missionspaket "Return to Na Pali" bei. Also insgesamt kommt der Titel hier auf 47 Missionen sowie 20 Multiplayer-Level, mit denen ihr euren Spaß haben werdet. Seinerzeit war der Titel mit derneuartigen 3D-Technologie Direct3D und Glide eine wahre Augenweide. Heute kennen wir die Unreal Engine, die den Namen von diesem Shooter-Urgestein ableitet.

Das kostenlose Angebot endet laut Epic Games am 24. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, ihr habt noch über einen Tag Zeit, das Angebot wahrzunehmen:

Falls die Steam-Version in eurem Land nicht verfügbar sein sollte, dann ganz einfach via GOG.com den entsprechenden Download erhalten und loszocken!