Valve zeigt erstmals, welche Spiele sich auf Steam innerhalb eines Jahres am Besten verkauft haben. Dabei geht der Betreiber der Gaming-Plattform nach Umsatz der PC-Spiele, nicht nach Verkaufszahl – sonst würden Free-to-play-Games ausgelassen werden. Die Top 100 der Steam-Spiele 2016.

2016 war aus spielerischer Sicht ein gutes Jahr. Das zeigt auch die Top 100 der umsatzstärksten und damit erfolgreichsten Spiele auf Steam 2016. Ganz oben mit dabei sind unter anderem Dota 2, The Witcher 3, No Man’s Sky, GTA 5, Fallout 4, CS:GO, XCOM 2 und Rocket League. Es ist das erste Mal, dass Valve uns eine solche Bestenliste zeigt.

Wir haben die vollständigen Steam-Charts für das Jahr 2016 unterhalb für euch aufgelistet. Dabei gibt es aber keine klassische Anordnung von 1 bis 100, sondern eine Kategorisierung von Platin bis hin zu Bronze. Welcher Titel sich innerhalb seiner Erfolgs-Kategorie besser verkaufte, ist demnach unbekannt. Unsere Reihenfolge macht hier ebenfalls keinen Unterschied.

