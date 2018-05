Steam - Termin für Summer Sale 2018 geleakt

Der Termin für den Steam Summer Sale 2018 wurde geleakt. Die Angebotswochen starten in diesem Jahr Ende Juni und enden nur kurze Zeit später. Wir haben alle Informationen zum großen Ausverkauf.

Bald ist es endlich wieder soweit: Der Steam Summer Sale 2018 startet bereits in Kürze und lockt einmal mehr mit tausenden Spielen, die zeitgleich reduziert sind. Spieler profitieren währenddessen von zahlreichen Hammer-Angeboten.

In diesem Jahr startet der Summer Sale am Donnerstag, dem 21. Juni 2018. Rund zwei Wochen später, am 04. Juli 2018, enden die Angebote wieder und sämtliche Spiele fallen auf ihren vorherigen Preis zurück.

Steam Nintendo, Sony und Origin verstoßen gegen EU-Rückgaberecht

Der Termin zum Steam Sale

Bislang ist das Datum noch nicht offiziell bestätigt, sondern wurde durch vertrauenswürdige Quellen geleakt. Dies ist aber keine Grund zur Sorge, Steam-Betreiber Valve hält den Termin immer unter Verschluss, der Termin sickert dennoch jedes Jahr durch.

Ihr wollt am Steam Sale teilnehmen, habt aber keinen passenden PC? Keine Sorge, wir verlosen einen echten Hammer-PC! Mach jetzt hier mit!

Steam Drastische Privatsphäre-Änderungen, SteamSpy muss schließen