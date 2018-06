Steam - Summer Sale startet diese Woche

Der Termin für den diesjährigen Steam Summer Sale scheint schon längere Zeit festzustehen, nachdem eine gut informierte Quelle das bereits vor über einem Monat vermeintliche Datum geleakt hat. Die Angebotswochen starten in diesem Jahr Ende Juni und enden nur kurze Zeit später. Wir haben für euch alle Informationen zum großen Ausverkauf zusammengefasst.

Wir haben bereits vor über einem Monat über den vermeintlichen Termin des Steam Summer Sale 2018 berichtet. Laut der Webseite Steam Database wird am kommenden Donnerstag, den 21. Juni 2018 der große Ausverkauf starten. Bereits im letzten Jahr stimmte das vorausgesagte Datum des Steam Summer Sale mit dem tatsächlichen Termin überein.

