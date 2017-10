Steam - Steam Link im Bundle-Superangebot nur noch heute!

Die Steam-Hardware Steam Link, mit der ihr euren PC und eure Fernseher übers Heimnetzwerk verbinden könnt, ist derzeit in einem Supersonderangebot. Bei einem Kauf von ICEY kostet es lediglich 1,10 Euro.

Hin und wieder gibt es im Internet besondere Schnäppchen. Auch via Steam gibt es in regelmäßigen Abständen neue Angebote, die jene Gemüter der Gamer erheitern, die ein wenig in die Tasche greifen möchten.

Aktuell kam es zu einem besonders bemerkenswerten Eintrag zur Hardware Steam Link aus dem Hause Valve. Die Einheit, die euren Computer mit eurem Fernseher verbindet, ist nahezu kostenlos in einem Bundle erhältlich.

Was ist Steam Link?

Steam Link bietet euch die Möglichkeit sämtliche Spiele, die sich in eurer Steam-Datenbank befinden auch am heimischen Fernseher, beispielsweise auf der Couch oder im Bett, zu spielen. Dabei müsst ihr nicht länger am Rechner am Schreibtisch sitzen.

Dazu müsst ihr Steam Link mit eurem Heimnetzwerk verbinden. Viele moderne Fernseher wie beispielsweise die Samsung Smart TVs haben sogar die Steam Link App direkt integriert. Mit dieser Hardware möchte Valve den Spielern ein Stück weit in puncto Komfort entgegenkommen.

Sparangebot mit ICEY

Nun habt ihr die einmalige Gelegenheit, die Hardware für einen reduzierten Preis zu erwerben. Im Grunde kostet die Steam Link-Hardware hier nur 1,10 Euro. Ihr spart satte 98 Prozent. Lediglich das Spiel ICEY ist in diesem Bundle enthalten, das mit weiteren 8,39 Euro zu Buche schlägt. Am Ende erhaltet ihr das Paket also für 9,49 Euro und bekommt Steam Link und den Action-RPG-Titel ICEY dazu. Wir haben bereits zugeschlagen!

Doch wenn ihr euch für einen Kauf entscheiden solltet, dann müsst ihr schnell sein. Das Angebot endet bereits heute am 21. Oktober 2017 um 19 Uhr deutscher Zeit!

