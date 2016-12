Wer derzeit die Website von Steam erreichen will, stößt an seine Grenzen. Die Steam Server sind down und die gesamte Website somit offline. Eine Verbindung zum Steam-Netzwerk ist derzeit nicht möglich, wie eine Fehlermeldung zeigt.

Bestürzung unter Nutzern der Vertriebsplattform Steam, denn ein massiver Serverausfall plagt Client und Server seit längerer Zeit. Eine Verbindung zum Steam-Netzwerk ist nicht möglich, wodurch Einloggen und Einkaufen aktuell nicht funktioniert.

Wer die offizielle Steam-Website aufrufen will, bekommt „Error“ und „An error occurred while processing your request“ angezeigt. Anschließend wird ein Reference-Hashcode angezeigt, der bei jedem Nutzer unterschiedlich und als Fehlermeldung somit variabel ist.

Die Steam-Website ist aktuell offline

Möchte man sich über den Steam-Client anmelden, kommt lediglich die Fehlermeldung „Verbindung zum Steam-Netzwerk nicht möglich“. Tipps zur Netzwerkfehlerbehebung und die Möglichkeiten „Erneut versuchen“ und „Offlinemodus“ werden dem Nutzer gegeben.

Ärgerlich ist der Zeitpunkt der Steam Offline-Zeit, denn derzeit läuft der große Steam Winter Sale 2016 mit vielen Angeboten. Wer trotzdem günstig Gaming-Produkte wie Spiele oder DLCs einkaufen will, kann ja bei Amazon vorbeischauen.

