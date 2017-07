Steam - Relaunch und neues Design kommt bald

Steam wird bald ein neues Design bekommen. Dass es bis zum Relaunch nicht mehr lange dauert, zeigt eine Präsentation vor Geschäftspartnern von Valve. Unter anderem ist die Rede von einer Schnellstartfunktion.

Wann Steam das neue Design und damit einen Relaunch erleben wird, ist noch unbekannt. Sicher ist aber, dass es wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Denn Valve präsentiert die ersten Funktionen, die das neue Aussehen bringen soll, bereits in Präsentationen.

Relaunch von Steam noch dieses Jahr?

So wurde zum neuen Steam-Design eine Schnellstartfunktion vorgestellt, die der als letztes gespielten Games dienen soll. So soll man direkt in die zuletzt gestarteten Spiele zurückkehren können, ohne die Titel einzeln in der Steam-Bibliothek suchen zu müssen.

Außerdem soll das Entdecken von Spielen noch einfacher gemacht werden. Dazu nutzt die Gaming-Plattform im neuen Design offenbar verstärkt Events und Updates, aber auch die Aktivitäten von Freunden sollen mehr in den Vordergrund gerückt werden.

