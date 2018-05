Steam - Publisher-Sale mit Devolver-Games bis zu 90 Prozent reduziert

Der Publisher Devolver Digital hat derzeit eine besondere Aktion via Steam am Laufen. Der Sale sieht zahlreiche Titel vor, die temporär zum Teil bis zu 90% reduziert sind. Ein Blick könnt sich lohnen!

Noch ist kein Summer Sale 2018 auf Steam, auch wenn der Termin kürzlich geleakt wurde. Allerdings gibt es momentan einen Publisher-Sale, den ihr nicht verpassen solltet. Diese gemeinsame Aktion von Valve und Devolver Digital bietet ein paar besondere Schnäppchen für alle Zocker.

Publisher-Sale mit Devolver

Der Publisher Devolver ist mittlerweile für zahlreiche Titel bekannt und auch recht beliebt. Nicht nur Indie-Spiele wie The Swords of Ditto, Absolver oder Broforce haben sie im Repertoire, auch bekannte Marken sind vertreten. So dürft ihr beispielsweise einen Blick auf die reduzierte Shadow Warrior Collection werfen oder wie wäre es mit dem Serious Sam Complete Pack?

Sogar diverse VR-Titel sind zu einem äußerst günstigen Preis zu haben. Fans der virtuellen Realität werden demnach auch versorgt. Nachfolgend haben wir einige Games aus dem Sale aufgeführt.

Reduzierte Games im Devolver-Sale auf Steam: