Steam lässt euch ab sofort mit dem PS4-Controller am PC spielen. Das neueste Update für die Gaming-Software von Valve macht die Nutzung des DualShock 4 für alle Games möglich, die eine teilweise oder vollständige Controller-Unterstützung auf Steam vorweisen.

Wer mit dem PS4-Controller am PC spielen möchte, braucht ab sofort keine Tools mehr. Das aktuelle Steam-Update führt eine offizielle Steuerungs-Funktion für den DualShock 4 ein. Mit der Aktualisierung wurden außerdem einige Fehler behoben und kleinere Anpassungen in der Software von Valve durchgeführt.

DualShock 4 vollständig mit Steam kompatibel

Damit geht Steam einen Schritt in Richtung offenere Spielumgebung. Valve, der Betreiber der Gaming-Plattform, schränkt somit nicht den Gebrauch der Controller auf den hauseigenen Steam Controller oder die Xbox-Steuergeräte von Microsoft ein, sondern sorgt dafür, dass beispielsweise PS4-Spiele, die auf den PC portiert wurden, genauso wie an der PlayStation 4 gespielt werden können.

Wenn ihr den DualShock 4 nun mit Steam am PC nutzen wollt, müsst ihr den Controller einfach mit dem USB-Kabel an euren Rechner anschließen, mit dem ihr ihn auflädt. Steam erkennt daraufhin automatisch das Gerät und passt die Steuerung für unterstützte Titel ebenfalls an.

PC-Games offiziell mit PS4-Controller spielen

Die Aktualisierung für Steam wurde kostenlos für alle Nutzer veröffentlicht. Ihr müsst nach dem automatischen Download das Programm einfach neustarten, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Die Installation dauert nur wenige Minuten.

Seitenauswahl

Infos zu Steam

Steam - Valve führt neues Design ein Der Steam Store erstrahlt im neuen Glanz. Valve hat ein neues Update für die Videospiel-Plattform veröffentlicht, das Steam ein neues Aussehen verpasst. Es ist Teil des Steam Discovery ...