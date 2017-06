Steam - Nur noch wenige Wochen bis zum Summer Sale

Der Steam Summer Sale lässt nicht mehr lange auf sich warten, ein Pokémon Go-Spieler geriet nun mit dem Gesetz in Konflikt und sowohl Die Sims als auch The Legend of Zelda könnten bald auch für Handy-Spieler interessant werden. Das und mehr in der heutigen Folge der PlayNation News.

Auch für die aktuelle Ausgabe der PlayNation News hat unsere Redaktion mal wieder die Köpfe zusammengesteckt, um euch die interessantesten, kuriosesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der Woche zu präsentieren: kurz und kompakt in einem Video.

Heute geht es unter anderem um den Steam Summer Sale 2017, denn wie es scheint, wurde der Termin für die beliebten Rabatt-Wochen nun geleakt. Der Quelle zufolge sollten wir uns die Zeit zwischen dem 22. Juni und 05. Juli 2017 vormerken, um uns aus mehr als 10.000 reduzierten Spielen, DLCs und Addons unsere Favoriten herauszusuchen.

Das war in dieser Woche noch interessant

Außerdem: The Legend of Zelda könnte bald auch auf dem Handy spielbar sein, denn laut eines Informanten des Wall Street Journals arbeitet Nintendo derzeit an einer entsprechenden Version. Damit nicht genug, wurde nun bekannt, dass auch Die Sims auf die mobilen Geräte kommt und sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte erhältlich sein wird.

Zudem sprechen heute mit euch über Rainbow Six: Siege, vor allem aber auch über Pokémon Go, denn ein Spieler filmte sich vor einiger Zeit beim Spielen des mobilen Hits in einer bekannten Kathedrale. Dafür musste er sich jetzt vor Gericht verantworten, „da er zu Hass animierte, religiöse Gefühle verletzte und im Besitz eines illegalen technischen Mittels - eines Kugelschreibers mit Videokamera – war.“ Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe der PlayNation News:

