Steam - Mehr als 6.000 Spiele dieses Jahr veröffentlicht

Valves Spielevertriebsplattform Steam wird immer größer und verfügt vor allem über immer mehr Spiele. Im September 2012 hat das Unternehmen Steam für Windows veröffentlicht, seit Oktober 2012 wird neben Spielen auch andere Software über die Plattform vertrieben. Im selben Jahr startete Valve zudem das Steam Greenlight- und 2003 das Early-Access-Programm. Damit bekamen vor allem kleine Indie-Entwickler die Möglichkeiten ihre Spiele in einem recht frühen Entwicklungsstdium anzubieten und auf das Feedback der Spieler einzugehen.

Die Entwicklung der Plattform nimmt immer größere Ausmaße an. Alleine in diesem Jahr sind laut dem Analyst Daniel Ahmad über 6.000 Spiele auf Steam veröffentlicht worden. Zum Vergleich: Das sind fast mehr Spiele als seit dem Launch im Jahr 2003 bis 2015 zusammen.

Im Vorjahr waren es 5.245 Spiele, die den Nutzern zur Verfügung gestellt worden sind. Diese Zahl ist in diesem Jahr schon im Monat Oktober überboten worden. Mitte November sind es nun bereits über 6.000 angebotene Spiele.

We're now at a point where more games have been released on STEAM in 2017 YTD vs the whole of 2016.



Should pass 6,000 this holiday. pic.twitter.com/rtqnpL2XQp