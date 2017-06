Steam - Mehr als 200.000 Rückerstattungen an einem Tag

Aktuell findet der Steam Summer Sale statt, weshalb viele Nutzer offenbar die Gelegenheit nutzen, um Spiele auszutesten. Dadurch ist vor allem die Zahl der Rückerstattungen in die Höhe geschossen. So erhält Valve momentan täglich mehr als 200.000 Rückerstattungsanfragen.

Alle Jahre wieder findet der Steam Summer Sale statt, in dessen Rahmen zehntausende Spiele zu teilweise stark reduzierten Preisen angeboten werden. Spieler haben sich über die Jahre auf entsprechende Sales eingestellt und greifen im Sommer ordentlich zu, auch wenn zahlreiche Titel wegen fehlender Zeit wohl in der Spiele-Bibliothek verstauben werden.

Durch die vielen lohnenden Angebote steigt allerdings auch der Support-Aufwand, der von Valve bewältigt werden muss. Dies demonstriert recht anschaulich die Steam-Support-Seite, die vor einiger Zeit eingerichtet worden ist.

In diesem Jahr findet der Steam Summer Sale vom 22. Juni bis zum 05. Juli statt. Während die Anfragen am 21. Juni, also einen Tag vor dem Sale, noch bei 77.000 Nutzer-Anfragen lagen, gingen diese am 22. Juni auf über 315.000 Anfragen hoch. Mittlerweile ist die Anzahl der Support-Anfragen zwar wieder ein wenig gesunken, trotzdem liegt diese noch immer bei etwa 228.000 Anfragen und damit deutlich über dem Durchschnitt.

Die meisten Anliegen drehen sich um mögliche Rückerstattungen. So haben vom 29. bis zum 30. Juni insgesamt 205.000 Nutzer einen Umtauschantrag bei Valve für ein zuvor erworbenes Spiel gestellt. Durch den Sale scheint die Bereitschaft vieler Nutzer ein Spiel zu kaufen und dieses auszutesten deutlich angestiegen zu sein, weshalb auch die Rückerstattungsanfragen in die Höhe geschossen sind.

Valve hat mit der hohen Auslastung aber ganz offensichtlich kein großes Problem und scheint gut vorbereitet. Die Anfragenbearbeitung bei Rückerstattungsanträgen bewegt sich aktuell zwischen 48 und 107 Minuten.

