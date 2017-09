Steam - Malaysia sperrt gesamte Plattform wegen eines Kampfspiels

Erneut sorgt ein religiöser Hintergrund für einen Eklat im Internet: Die malaysische Regierung entdeckte ein Kampfspiel mit religiösen Inhalten bei Steam und sperrte daraufhin den Zugang zur kompletten Online-Plattform in Malaysia. Das Spiel wird als dermaßen angreifend gesehen, das es durch das Gesetz über Kommunikation und Multimedia von 1998 als illegal angesehen wird.

In dem Spiel Fight of Gods übernehmt ihr die Rolle unterschiedlicher Götter, die ihr gegeneinander in einer Kampfarena antreten lassen könnt - unter anderem wirbt der Publisher PQube mit einer Prügelei zwischen Jesus und Budda. Für den malaysischen Minister für Kommunikation und Multimedia, Dr. Salleh Said Keruak, war dies Grund genug, eine Sperrung des Game-Downloads zu veranlassen. Laut seiner Aussage wurde jedoch nicht auf diese Forderung reagiert und der einzig logische Schritt für die malaysische Regierung war es, den gesamten Zugriff auf die Online-Plattform zu sperren. Der Minister dazu:

Der Publisher PQube will von der Forderung zur Sperrung von Downloads jedoch nie etwas erfahren haben und konnte demnach auch nicht auf die Anliegen Malaysias reagieren. Jetzt setzte sich der Publisher mit Valve in Verbindung und versucht eine gemeinsame Lösung zu finden. Diese wird wohl die einfache Löschung des Titels für Malaysia zur Folge haben und den Zugriff auf Steam wieder erlauben. Das offizielle Statement des Publishers lautet wie folgt:

"Fight of Gods is a video game that takes a humorous approach to religion in the same way that other entertainment formats have – across television, film, books and theatre.

The game is not promoting any religious agenda and is not designed to offend. The description of the game on the digital platforms through which it is distributed provide clear guidance on the nature of the game and its content so that people can freely choose whether or not to play it. We fully respect the choice of those who would not wish to play it.

We are disappointed that such freedom of choice is not given to everyone and in particular that the game has been forcibly removed from sale in Malaysia, although no direct communication has been received by us as to the reasons for this. Nevertheless we respect any rules and censorship imposed in any given territory."