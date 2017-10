Steam - Klassiker Fallout aktuell kostenlos verfügbar

Wer die eigene Steam-Bibliothek weiter füllen möchte, kann aktuell den Klassiker Fallout kostenlos bei Steam erstehen. Das Angebot findet zum 20-jährigen Geburtstag des Spiels statt.

Mit Fallout startete im Jahr 1997 die post-apokalyptische Videospielreihe, die noch bis heute Bestand hat und sich großer Beliebtheit erfreut. Mit Fallout 3 wurde das Spiel zwar Gameplay-technisch deutlich umstrukturiert, doch die Wurzeln der ersten beiden Teile lassen sich weiterhin in den aktuelleren Spielen erkennen.

Zur Feier des Jubiläums

Da der Erstling momentan seinen 20-jährigen Geburtstag feiert, hat sich Bethesda ein nettes Geschenk ausgedacht, um sich bei den Fans der Reihe zu bedanken. So lässt sich Fallout aktuell kostenlos zur eigenen Steam-Bibliothek hinzufügen und danach logischerweise spielen. Der Titel ist zwar eher schlecht gealtert und fühlt sich heute ziemlich klobig und ungewohnt an, ein Ansehen und Spielen dient aber sicherlich der Anerkennung des Spiels und erlaubt einen Blick in Zeiten, in denen noch anders an die Spiele aus dem Fallout-Universum herangegangen wurde.

Das Angebot zum kostenlosen Downloaden ist noch bis zum 1. Oktober um 8:59 gültig. Wer also die eigene Steam-Bibliothek etwas erweitern und einen Eindruck von Fallout bekommen will, sollte sich sputen. Das Spiel lässt sich einfach im Steam Store oder direkt unter diesem Link finden.

