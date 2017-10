Steam - Halloween Sale offiziell gestartet

Wir berichteten bereits vor wenigen Tagen über die nächste Sale-Aktion, die in Kürze auf Steam stattfinden sollte. Die Kollegen von Kotaku UK haben sich scheinbar mit diversen Entwicklern kurzgeschlossen und entsprechende Informationen zusammengetragen.

Was den Steam Halloween Sale betrifft, sollten sie vorerst recht behalten. Denn der Eintrag "Steam Halloween Sale: 26. Oktober 2017 - 1. November 2017" entspricht der Wahrheit.

Der Steam Halloween Sale ist offiziell eröffnet. Valve trumpft hier erneut mit zahlreichen Rabatten auf. Im Fokus der Angebote liegt das allgegenwärtige Thema Horror an Halloween.

Wenn ihr euch entscheiden solltet, den einen oder anderen Euro in vergünstigte Spiele zu investieren, dann solltet ihr womöglich nicht allzu lange warten mit der Entscheidung. Die Angebote werden bis zum 1. November 2017 und um 18 Uhr deutscher Zeit eingestellt sein. Danach ist alles wieder beim Alten. Nachfolgend haben wir ein paar Angebote aufgezählt:

