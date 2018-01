Steam - Erster Sale 2018 geleakt: Datum, Termin und alle Infos

Wer entspannt einkaufen möchte, muss sich keine Sorgen machen, dass er ein Angebot verpasst. Sämtliche Rabatte gelten in der Zeit des gesamten Sales, werden also bis zum Schluss gültig sein.

Der Steam Lunar New Year Sale wird in diesem Jahr folgendermaßen ablaufen:

Der erste Steam Sale in 2018 ist geleakt. Im Februar soll es die ersten Angebote beim Lunar New Year Sale geben. Wir haben alle Infos zum Start inklusive des hochoffiziellen Termins.

