Schlechte Neuigkeiten für Rennspiel-Freunde: Im Steam-Store musste Entwickler und Publisher Codemasters gleich drei seiner Spiele entfernen. Ab sofort sind DiRT 3, GRID und F1 2013 nicht mehr digital für den PC erhältlich.

GRID wurde nicht nur bei Steam, sondern auch bei GOG aus dem Store entfernt. Grund für die Löschung der Spiele in den Läden sind offenbar auslaufende Lizenzen, die für 2017 nicht noch einmal verlängert wurden. Wer die Spiele bereits besitzt darf sie natürlich weiterhin herunterladen und spielen.

DiRT 3 wurde 2011 veröffentlicht, F1 2013 im Jahr 2013 und GRID bereits 2008. Die Entlistung der drei Spiele erklärt auch, warum Codemasters im November für DiRT 3 kostenlose Steam-Keys für jedermann herausgab.

