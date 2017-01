Steam - Diese Games räumten 2016 auf Steam ab

2016 war für so manch ein Spiel der Durchbruch und wenn man sich die Statistiken der Verkäufe und Einnahmen ansieht, fällt einem vor allem ein Titel ins Auge, der beständig für schwarze Zahlen sorgt.

Steam ist die wohl größte Vertriebsplattform für Spiele weltweit und neben vielen Eigenproduktionen von Valve wie Counter-Strike: Global Offensive oder Portal gibt es auch genügend Spiele von anderen Publishern wie Rockstar Games mit GTA 5 oder auch Fallout 4 von Bethesda. Doch welche Games waren im vergangenen Jahr 2016 besonders erfolgreich?

Ein User hat eine übersichtliche Liste über die Titel auf Steam erstellt und zwei Faktoren eingebaut, die ein Ranking ermöglichen. Zum einen werden die meisten Einnahmen, zum anderen die meisten Verkäufe berücksichtigt.

Am meisten verdient hat der Titel Sid Meier's Civilization VI mit beinahe 80.000.000 Pfund Umsatz. Interessant ist dabei die Tatsache, dass der Titel "nur" knapp 1,5 Millionen Mal verkauft wurde und damit eher im Mittelfeld platziert ist. Knapp dahinter befindet sich Grand Theft Auto 5 mit 73.000.000 und Counter-Strike: Global Offensive mit 67.000.000 Pfund.

Bei den meisten Verkäufen steht der eben genannte Shooter allerdings deutlich auf dem ersten Platz und konnte über 6,7 Millionen neue Spieler an die Bildschirme locken. Wenn man bedenkt, dass der Titel 2012 veröffentlicht wurde, ist das eine starke Leistung. Das zweitplatzierte Rocket League mit 2,6 Millionen Käufer und Garry's Mod mit 2,3 Millionen neuen Spielern kommen nicht mal annähernd an CS:GO ran.

