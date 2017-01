Steam - Beliebteste Spiele 2016 erschienen alle nicht 2016

Gab es im letzten Jahr keine guten PC-Spiele, die auf Steam erschienen sind? Die fünf am meisten gespielten Titel auf Valves Gaming-Vertriebsplattform sind alle nicht 2016 auf den Markt gekommen. Das zeigt die Analyse der Spielerzahlen der letzten 12 Monate auf Steam.

Auf Steam sind im letzten Jahr viele neue PC-Spiele erschienen – doch keines davon ist so beliebt, dass es in den am meisten gespielten Titeln des Jahres auftaucht. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Steam-Spiele 2016 nicht so gut waren, wie die Games in den Jahren zuvor?

Die meistgespielten Steam-Games 2016

Die Rangliste der am meisten gespielten Steam-Videospiele 2016 sieht wie folgend aus:

Die Daten beziehen sich auf die durchschnittliche Anzahl der Spieler pro Stunde. Es wird keine Rücksicht auf Zeiten gemacht, die Zahlen beziehen sich auf alle Steam-Nutzer der Welt.

