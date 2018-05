Steam - Bald gesperrt für Jugendliche unter 16?

Steam könnte schon bald für Jugendliche unter 16 Jahren gesperrt sein. Damit wäre eine Erlaubnis der Eltern notwendig, um die Plattform zu nutzen. Unklar ist, inwiefern die Kontrolle umgesetzt werden kann.

Wer zukünftig bei Steam angemeldet sein will, muss ein Mindestalter aufweisen. Das geht aus Änderungen am Javascript-Code hervor, die am Mittwoch festgestellt werden konnten.

Demnach muss zukünftig bestätigt werden, dass der Nutzer mindestens 16 Jahre alt ist. Ist das nicht der Fall, müssen die Eltern ausdrücklich zustimmen und eine E-Mail-Adresse hinterlegen.

Du kommst hier nicht rein

Die Änderungen dürften eine Antwort auf die heute in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sein. Diese gilt eigentlich nur innerhalb der Europäischen Union und stellt sicher, dass Unternehmen und Webseiten-Betreiber verantwortungsvoller mit Nutzerdaten umgehen, wurde von vielen aber auch direkt auf sämtliche internationale Kunden ausgeweitet, selbst wenn sie ihr Wohnsitz nicht in der EU liegt. Wer dagegen verstößt, kann mit einer Geldstrafe in Höhe von 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Umsatzes rechnen - je nachdem, was höher ist.

Betreiber Valve scheint eine ähnliche Linie zu folgen wie Riot Games, die eine ähnliche Regelung bei League of Legends einführen wollen. Auch Twitter ist zukünftig nur nutzbar, wenn der Nutzer das Alter von 16 Jahren erreicht haben.

Wahrheit oder Pflicht

Unklar ist, wie genau man die Alterskontrolle auf Steam durchsetzen will. Denkbar wäre, dass der Nutzer lediglich einen Haken setzen oder sein Alter angeben muss, ohne dass diese Daten auf Wahrheit überprüft werden können.

Im Ernstfall wäre es sogar möglich, dass Steam-Nutzer bei Anmeldung eine Ausweiskopie hochladen und verifizieren lassen müssen. Zudem ist nicht gesichert, ob der Account bei Zuwiderhandlung komplett gesperrt oder lediglich eingeschränkt wird.

