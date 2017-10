Steam - Amid Evil wurde von Heretic und Hexen inspiriert

Gamer der alten Schule bekommen bald neues Futter. Amid Evil erscheint in Bälde auf Steam und scheint stark von Heretic und Hexen, klassischen FPS-Titeln, inspiriert zu sein.

Ältere Gaming-Hasen werden sich womöglich noch an Heretic und Hexen erinnern. Es sind beides Spiele, die in der selben Ära mit Doom und Duke Nukem 3D erschienen sind. In den First-Person-Shootern konntet ihr mit magischen Stäben umherlaufen und finstere Dämonen ins Jenseits befördern. In Hexen seid ihr viel mehr mit Äxten und Schwertern, alles wohlbemerkt in First-Person, durch Kathedralen gezogen und habt ebenfalls hier und da einem Fiesling das Handwerk gelegt.

Auch wenn sich das FPS-Gameplay im Laufe der Jahrzehnte stark verändert hat, gibt es derzeit immer wieder Ableger, die sich auf eben jene Tage aus der Vergangenheit beziehen. Im Grunde einfaches Hack 'n' Slay aus der Egoperspektive, ohne große Extras. Beispielsweise erschien hier vor einiger Zeit auch Strife auf Steam, das doch ein wenig an Quake und Doom erinnert.

Nun kommt "bald" ein neuer Titel, der diese einfachen Mechaniken aufgreift. Amid Evil lautet der Indie-Titel aus dem Hause Indefatibable, der über New Blood Interactive vertrieben wird. Der Publisher zeigt sich auch für DUSK verantwortlich, das ebenfalls leichte Retroanmut sprechen lässt.

Wir haben den Revel-Trailer von Amid Evil unterhalb dieser News für euch eingebunden. Insbesondere der Zauberstab dürfte euch aus Heretic bekanntvorkommen. Doch auch die Waffe, die ein schwarzes Loch erzeugt, oder beispielsweise die Feuerbälle können sich sehen lassen. Da ist klassische Action in der Egoperspektive vorprogrammiert. Ein Release-Date steht für beide Titel noch nicht fest. Auf Steam dürfen wir uns mit einem "bald" begnügen.

