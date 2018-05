Steam - Alle Spiele bald auch auf dem Handy spielbar

Valve wird in Kürze zwei neue Smartphone-Apps veröffentlichen. Eine wird es ermöglichen, dass ihr sämtliche Spiele von eurem PC auf eure Mobilgeräte streamen könnt.

In den kommenden Wochen wird Valve zwei neue Smartphone-Apps veröffentlichen. Damit will der Entwickler seine Steam-Reichweite auf neue Plattformen ausweiten, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Die Programme werden sowohl für Android als auch iOS herausgegeben.

Mit dabei ist die neue „Steam Video App“, die im Laufe dieses Sommers erscheinen soll. Nutzer können Filme und Serien, die auf Steam zum Kauf zur Verfügung stehen, innerhalb dieser App anschauen – sowohl im Offline-Modus als auch über den klassischen Stream.

PC-Spiele auf euer Smartphone streamen

Besonders spannend dürfte allerdings die „Steam Link App“ sein, die am 21. Mai erscheinen und in ähnlicher Weise wie die Hardware-Version des Steam Link agieren soll. Dadurch wird es möglich sein, sämtliche Spiele von eurem PC oder Mac direkt auf euer Smartphone zu streamen.

Die App unterstützt unter anderem den Steam Controller, MFI Controller und mehr auf beiden Plattformen. Die Android-Version erscheint vorerst lediglich in einer Betafassung, so Valve.

