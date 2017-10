Steam - 2017 bereits ca. 6000 Games veröffentlicht

Valve hat mit ihrer Vertriebsplattform Steam in diesem Jahr bereits an die 6000 Spiele veröffentlicht. Der Analyst Daniel Ahmad hat sich die Releases näherangesehen und eine grobe Zahl in Hinsicht auf die Neuveröffentlichungen abgegeben.

Im Detail seien im Vorjahr 2016 über 5245 Spiele an den Start gegangen. Diese Zahl sei in diesem Jahr bereits im Oktober erreicht worden. Doch wie kann das sein? Diese Zahl wird womöglich auch mit dem neuen Programm Steam Direct in Verbindung stehen.

We're now at a point where more games have been released on STEAM in 2017 YTD vs the whole of 2016.



Should pass 6,000 this holiday. pic.twitter.com/rtqnpL2XQp