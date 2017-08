Steam - 1000 Spiele seit Greenlight-Ende erschienen

Seit der Einstellung von Steam Greenlight sind 1000 neue Spiele veröffentlicht worden. Alleine 215 sind in der vergangenen Woche erschienen. Das neue Direct-System könnte also erneut für Probleme sorgen.

Die Art, wie Spiele auf Steam veröffentlicht werden, wurde Anfang diesen Jahres drastisch überarbeitet. Indie-Entwickler haben keinen Zugriff mehr auf das von der Community geprägte Steam Greenlight, sondern können nach Abgabe diverser Dokumente und einer Gebühr in Höhe von 100 US-Dollar ihr Spiel selbst veröffentlichen.

Mit der eingeführten Bezahlhürde versprach sich Betreiber Valve eine Verbesserung der aktuellen Situation. Steam wurde zuhauf für seine fehlende Qualitätskontrolle kritisiet, die zur Veröffentlichung zahlreicher fragwürdiger Spiele führte.

Bis zu 30 Steam-Spiele pro Tag

Innerhalb der vergangenen sieben Wochen, in denen Steam Direct nun aktiv ist, wurden insgesamt 1000 neue Spiele auf Steam veröffentlicht. Sollte die Quote beibehalten werden, dürften auf Steam pro Jahr mehr als 5000 Spiele erscheinen.



Von den 1000 Spielen wurden 730 in den letzten vier Wochen veröffentlicht, 215 alleine in der vergangenen Woche. Dies entspricht einer Quote von bis zu 30 Spielen pro Tag.

Zu viel Trash auf Steam?

In der ersten Juli-Woche 2016 wurden lediglich 28 Spiele veröffentlicht - dieses Jahr waren es satte 84. Noch ist unklar, ob es sich hierbei um eine direkte Auswirkung durch Steam Direct oder einen allgemeinen Branchentrend handelt.

Kritiker von Steam Direct befürchten, dass das neue System die Veröffentlichung zu einfach gestaltet. Den genauen Prozess bei Steam Direct findet ihr hier. Die Menge an sogenannter Shovelware, billig produzierten Trash-Games, könnte in Folge dessen stark ansteigen.

