State of Decay 2 - So viel Festplattenspeicher benötigt der Zombie-Titel

Das Zombiespiel State of Decay 2 von Entwickler Undead Labs wird in rund einem Monat veröffentlicht. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, wie viel Festplattenspeicher der Titel benötigen wird.

In ungefähr einem Monat wird State of Decay 2 erscheinen. Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, wie viel Festplattenspeicher der Zombie-Titel auf eurem PC beanspruchen wird. Gedanken rund um eine größere Festplatte müsst ihr euch jedoch nicht machen. Tatsächlich fällt der benötigte Speicherplatz überraschend moderat aus.

Kein Festplattenhunger!

Wie die Kollegen von DualShockers berichten, benötigt State of Decay 2 insgesamt gerade einmal 20,31 Gigabyte Speicherplatz. Allerdings müssen zukünftige Download-Erweiterungen sowie das Day One-Update noch hinzugerechnet werden.

State of Decay 2 wird auch in Europa in Form einer Collector's Edition erscheinen, die mit insgesamt 89,99 Euro zu Buche schlägt. Darin enthalten sind unter anderem ein Steelbook-Case sowie eine Zombie-Maske aus Latex. Alle Informationen zu der Collector's Edition findet ihr hier:

Solltet ihr übrigens Besitzer eines Xbox Game Pass sein, erhaltet ihr den Titel vom ersten Tag an, ähnlich wie bei dem Piraten-Abenteuer bei Sea of Thieves, ohne weitere Zusatzkosten direkt zum Release für beide Plattformen.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai 2018 für Xbox One sowie PC.