State of Decay 2 - Post-Launch-Update ist verfügbar und 20 GB groß

Entwickler Undead Labs hat mit Patch 1.2 das erste umfangreiche Post-Launch-Update zu dem Survival-Titel State of Decay 2 veröffentlicht. Dieses ist insgesamt 20 Gigabyte groß und sorgt neben zahlreichen Fixes außerdem für eine Verbesserung der Leistung, der Stabilität sowie des Multiplayers.

Die Entwickler von Undead Labs hatten es in den letzten Tagen bereits via Twitter angekündigt, nun kann das erste Post-Launch-Update zu State of Decay 2 heruntergeladen werden. Insgesamt ist die Aktualisierung 20 Gigabyte groß und hebt das Spiel auf die Versionsnummer 1.2. Die Installation beginnt automatisch, sobald ihr den Titel startet. Eure Spielstände werden durch die Installation des neuen Updates nicht beeinflusst.

Zu den größten Änderungen des Patches gehören die Verbesserung der Leistung, der Stabilität sowie des Multiplayers. Das umfangreiche Update kommt zudem mit zahlreichen kleineren Fixes, die das allgemeine Spielerlebnis verbessern sollen. Zu guter Letzt hat sich außerdem Studiochef Jeff Strain innerhalb einer persönlichen Nachricht im Namen des gesamten Entwicklerteams für die Unterstützung der Community bedankt: