State of Decay 2 - PAX-East-Trailer zeigt brutale Kämpfe

Frisch von der PAX East 2018 ist ein neuer Gameplay-Trailer zu dem Zombie-Survival-Shooter State of Decay 2 eingetroffen. Darin werden unter anderem die bruatalen Kämpfe gegen die untoten Kreaturen demonstriert.

Im Rahmen der derzeit in Boston stattfindenden PAX East 2018 sind unter anderem neue Gameplay-Szenen zu dem Survival-Spiel State of Decay 2 veröffentlicht worden. Genau wie der Vorgänger wird auch der zweite Teil wieder eine offene Spielwelt bieten und die Überlebenden gegen unzählige Zombies antreten lassen. Denn anders als im ersten Teil könnt ihr euch in State of Decay 2 innerhalb eines kooperativen Mehrspieler-Modus mit drei weiteren Spielern zusammenschließen.

Innerhalb des neuen Videos bekommt ihr verschiedene Schauplätze zu sehen, die einen sehr guten Eindruck machen und im Kontrast zu den ekligen untoten Kreaturen stehen. Einige Szenen zeigen wie brutal die Kämpfe gegen die Untoten aussehen - definitiv nichts für schwache Nerven! Außerdem werdet ihr euch verschiedener fahrbarer Untersätze bedienen können, die euch nicht nur schneller von A nach B bringen, sondern auch als Waffe gegen die Zombies einsetzbar sind. Den entsprechenden Gameplay-Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Collector's Edition und Co.

Neben der Collector's Edition wird es zudem eine reguläre Standard Edition mit dem Hauptspiel und dem Prepper-Paket geben. Die Ultimate Edition enthält zusätzlich das State of Decay 2 Add-on-Bundle. Beide Editionen sind übrigens Teil des Xbox Game Pass. Alle Infos zu den verschiedenen Versionen findet ihr hier:

Der Zombie-Shooter erscheint am 22. Mai 2018 für Xbox One, Xbox One X sowie PCs mit Microsofts aktuellem Betriebssystem Windows 10.