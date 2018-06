Starlink: Battle for Atlas - Mit physischen Spielzeugteilen, Fox McCloud auf der Switch

Ubisoft hat eine neue Marke angekündigt. Starlink: Battle for Atlas ist ein Weltraumabenteuer, das mit besonderen Features daherkommt und mit modularen Spielzeugteilen ausgestattet wird. Die Nintendo Switch-Version kommt mit dem Fliegerass Fox McCloud daher!

Die Katze ist aus dem Sack! Lange Zeit haben sich Nintendo-Fans gefragt, was mit dem notorischen Fox McCloud passiert und nun ist es offiziell: Starlink: Battle for Atlas erscheint in einem Add-on für die Nintendo Switch.

Action-Adventure mit Special

Das neue Action-Adventure Starlink: Battle for Atlas wird im Detail von Ubisoft Toronto entwickelt. Es erscheint für die PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One-Produktfamilie und sogar für die Nintendo Switch. Das Weltraumabenteuer soll eine offene Spielwelt bieten und mit Hilfe von Toys-Technologie können die Spieler ihre Raumschiffe zusammenstellen. Dabei soll jedes Modul über eigene Komponenten und einen eigenen Piloten verfügen.

Das Starterpaket zu Starlink: Battle for Atlas enthält einen Piloten, diverse Waffen, ein Raumschiff und eine Starlink-Controller-Halterung sowie ein Poster. Die Spieler können ihre Sammlung individuell erweitern und es gibt verschiedene Packs.

Starship Pack (inklusive eines Raumschiffes mit modularer Hülle und zwei Flügeln, einem Piloten und einer Waffe)

Weapon Pack (inklusive zweier Waffen)

Pilot Pack (inklusive eines Piloten)

So sieht ein Waffenmodul aus:

Fox kehrt zurück!

Und das Tollste kommt zum Schluss! Die Piloten von Starlink werden sich mit Fox McClound zusammentun, den Anführer des Star Fox-Teams. Der bringt sein legendäres Schiff, die Arwing, mit! Diese Inhalte werden jedoch nur in der Switch-Version zur Verfügung stehen. Hier können die Spieler die Kampagne als Fox durchspielen und exklusive Missionen im Sternensystem Atlas mit anderen Freunden absolvieren.

"Wir freuen uns, den Spielern einen tieferen Einblick in Starlink: Battle for Atlas zu geben, der ersten komplett neuen Marke von Ubisoft Toronto. [...] Star Fox in unser Universum zu bringen, ist ein wahr gewordener Traum."

Das sind die Features der Nintendo Switch-Version:

Das Arwing-Raumschiff (inklusive modularer Hülle und zwei Arwing-Flügeln, mit Hyperkanone und eingebautem aufgeladenem Schuss)

Zwei Piloten: Fox McCloud und Mason Rana

Zwei Waffen: Flammenwerfer und Frostsperrfeuer

Digitale Version des Raumschiffes Zenith und der Schredder-Waffe

Exklusive Star Fox-Missionsinhalte

Der Titel wird übrigens in der Snowdrop-Engine entwickelt, was das nahtlose Reisen durch die Welten im Atlas-System ermöglicht. Nachfolgend haben wir den offiziellen Announcement-Trailer für euch eingebunden:

Starlink: Battle for Atlas Nintendos Fox kehrt zurück, offizieller Announcement-Trailer!

