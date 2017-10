Stardew Valley - Switch-Version hat grünes Licht von Nintendo erhalten

Der Bauernhof-Hit Stardew Valley wurde im Februar 2016 für den PC veröffentlicht und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem riesigen Hit. Ende des vergangenen Jahres folgte schließlich eine Version für die PlayStation 4 sowie die Xbox One. Zusätzlich hieß es, dass auch eine entsprechende Fassung für die Nintendo Switch erscheinen soll. Schließlich wurde es allerdings still um eine Version für Nintendos Hybrid-Konsole.

Anscheinend ist die Entwicklung aber bereits abgeschlossen. Laut Publisher Chucklefish habe die Switch-Version bereits von Nintendo grünes Licht erhalten.

"Wir wurden genehmigt. Wir arbeiten nun mit allen involvierten Parteien daran, ein Release-Datum festzulegen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.", so Finn Brice, CEo von Chucklefish auf Twitter.

Stardew Valley Switch Update, we've been approved. Working on finalising a release date with all parties involved. Will continue to inform!